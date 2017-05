Kidspopduo BlitZ wil alle Vlaamse basisscholen aan het dansen krijgen

Door: redactie

30/05/17 - 18u48

© kos.

Pieterjan en Jens, die samen het kidspopduo BlitZ vormen, willen op de laatste schooldag van dit schooljaar een nieuw record vestigen. Ze roepen alle Vlaamse basisscholen op om de 'Doe De Dabidee', hun nieuwste single met bijbehorende dans, te dansen met de hele speelplaats.

"Wat is er leuker dan dansend het schooljaar af te sluiten?", zeggen de jongens. Scholen die willen meedansen, kunnen zich registeren door een mailtje te sturen naar wedstrijd@blitzonline.be met een filmpje van hun dansvoorbereidingen.



Elke deelnemende school krijgt een gratis CD toegestuurd én de beste school wint een gratis optreden van BlitZ.



"De reacties zijn zeer positief en de deelnemende scholen stromen binnen. We hopen dat er zoveel mogelijk scholen meedoen aan deze actie waarmee we ook het belang van bewegen in de kijker zetten," aldus BlitZ, die eerder al met de 'Tsjoe Tsjoe Wa' en de 'Macarena' op de proppen kwamen.



Wie al even wil oefenen, kan het dansje leren met onderstaand filmpje: