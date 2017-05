Chris Cornell herdacht op muziekfestival in Ohio

LDL

19/05/17 - 23u25 Bron: ANP

Tijdens het muziekfestival Rock on the Range in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio wordt het hele weekend de overleden leadzanger Chris Cornell (52) van de rockband Soundgarden herdacht.

Soundgarden prijkt groot op het affiche van het festival, maar er zal dus een herdenkingsoptreden plaatsvinden ter ere van Cornell die woensdag zelfmoord pleegde in een hotel in Detroit. Volgens TMZ wordt er niet veel prijsgegeven over de vorm van het eerbetoon dat is gepland na de set van de Amerikaanse rockband Live.



Op de website van het festival staat: ''We zijn verslagen door de plotselinge dood van Chris Cornell. Hij was een ware held van de muziek, de stem van een generatie. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en de voltallige muziekgemeenschap. Hij is nu de stem van een engel, die op ons neer zal kijken terwijl wij hem het hele weekend lang zullen eren."



Chris Cornell behoorde tot de grondleggers van de grunge, de gitaarrock uit Seattle die begin jaren negentig populair werd door onder meer ook Nirvana, met frontman Kurt Cobain, en Pearl Jam.



Momenteel ligt het festival stil vanwege het slechte weer in de regio, maar de organisatie verwacht dat de deuren later vannacht weer kunnen openen. Wij houden u hier op de hoogte.