Wie is Salvador Sobral, de winnaar van het Songfestival? Hartendief met hartproblemen

14/05/17

De Portugese zanger Salvador Sobral.

EUROVISIE De 27-jarige Portugees Salvador Sobral wist gisterenavond zijn land naar de overwinning van het Eurovisiesongfestival te leiden en schreef daarmee geschiedenis: het is de eerste keer dat Portugal wint. Sobral wist met de door zijn zus Luisa geschreven melancholische jazz ballade 'Amar Pelos Dois', 'Liefhebben voor Twee' de harten van jury en publiek te winnen.

'Ik hou niet van 'fastfoodmuziek' zonder doel, mijn liedjes moeten een betekenis hebben, ik zing met mijn hart' Salvador Sobral Muzikale zus en broer Luisa en Salvador Sobral op het podium in Kiev. © getty.

Sobral werd in 1989 in een adellijke familie geboren in Lissabon. Hij studeerde psychologie, maar brak die studies af om zich te concentreren op zijn muziekcarrière. Hij woonde zowel in de Verenigde Staten als in het Spaanse Barcelona, waar hij studeerde hij aan de prestigieuze muziekacademie Taller de Musics, en startte verschillende muziekprojecten op. Zo componeerde hij zijn eigen muziek, deed hij voorstellingen die sterk geïnspireerd waren door Chet Baker, zong hij bossa nova's en ontleende hij de zoete klanken van Latijns-Amerika voor zijn nummers.



Geen fastfoodmuziek

"Ik hou niet van 'fastfoodmuziek' zonder doel, mijn liedjes moeten een betekenis hebben, ik zing met mijn hart", zei Salvador kort voor zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival. Een boodschap die hij ook bracht hij ook na zijn overwinning zaterdagavond: "We leven in een wereld vol vervangbare muziek. Muziek is geen vuurwerk, zonder gevoel", zei hij. "Dit kan een overwinning zijn voor de muziek, voor mensen die muziek maken en nog iets te vertellen hebben. Laat ons proberen iets te veranderen en de muziek terug te brengen. Dat is het belangrijkste."



Zijn Eurovisienummer 'Amar Pelos Dois' werd gecomponeerd door zijn zus Luisa, zelf een bekende zangeres en componiste in Portugal. Tijdens een persmoment na de wedstrijd noemde de zanger zijn zus "de beste componiste in het land, zelfs van Europa!", en noemde het nummer een "mooi lied". Luisa schreef het succes van haar nummer toe aan "zijn simpliciteit... en de interpretatie ervan natuurlijk". "Soms denk ik dat ik hem 'Happy Birthday' had kunnen laten zingen, en dat hij nog steeds had gewonnen", prees de componiste het talent van haar broer.