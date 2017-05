Concert België, dat zijn wij

Jolien Boeckx

De grootste kleppers uit de Vlaamse showbizz stonden gisteren samen met hun Waalse collega's op het ­podium van 'België, dat zijn wij'.

Will Tura zong 'Hoop doet leven', schlagerkoning Christoff deed het in het Frans en bracht 'Je te donne' in duet met Sandra Kim. Natalia zorgde voor de breekbare noot met ­'Hallelujah', onder ­pianobegeleiding van Jef Neve, en Ozark Henry zong 'We Can Be Heroes' met de Frans-Belgische zangeres Viktor Lazlo.



Het gratis concert in Brussel was een ­project waar onder anderen Els De Schepper haar ­schouders onder had gezet. Bedoeling van het grote meezingfeest? Het héle land samenbrengen in een soort interculturele 'Night Of The Proms'. ­



Stonden ook op de ­affiche: het Nationaal Orkest en een speciaal voor de gelegenheid ­opgericht intercultureel koor onder leiding van Stijn Kolacny.