Boysband met enkel meisjes verovert conservatief China

Door: DBA

30/04/17 - 20u12 Bron: The Guardian

© Acrush.

De nieuwste boysband in China vertoont alle gebruikelijke kenmerken: vijf aantrekkelijke zangers, vrolijke muziek en een trouwe fanbasis van jonge vrouwen. Maar op één cruciaal vlak is er een verschil: Acrush bestaat namelijk enkel uit meisjes. Dat schrijft The Guardian.

"Sommige mensen begrijpen en accepteren onze androgyne stijl niet, maar we hebben heel wat steun gekregen van onze fans" China blijft een erg conservatief land wat genderrollen betreft. Zowel de bedrijfswereld als de politiek worden sterk gedomineerd door een mannelijke en seksistische traditie. Zo vermelden vacatures vaak specifiek dat er een man gezocht wordt.



Toch zegt Wang Tianhai, de man achter de band, dat hij geen enkele intentie heeft om een politieke boodschap uit te sturen. "Ze houden gewoon van een mannelijk voorkomen, de zorgeloze stijl, en willen zingen als mannen. Ze willen een positief en zonnig imago, om te tonen dat meisjes ook een boysband kunnen vormen."



Wang was naar eigen zeggen eerst van plan om een "schattige" girlsband op te richten, maar intussen is Acrush dé topact van zijn bedrijf, nadat hun eerste optredens enorm veel positieve reacties teweeg brachten, inclusief een stortvloed aan liefdesbrieven van vrouwelijke fans.