The Kelly Family komt na 19 jaar terug naar ons land

30/04/17 - 17u28

video Hun nieuwe Europese tournee brengt The Kelly Family, na bijna 20 jaar afwezigheid, naar de Antwerpse Lotto Arena. Daarnaast hebben ze ook een nieuw album uit met bijhorende single.

In 1999 gaf The Kelly Family haar laatste concert, maar ondertussen heeft de band er opnieuw zin in. En blijkbaar zijn de fans hen nog lang niet vergeten, want het eerste concert van hun Europese tour was in een mum van tijd uitverkocht. Op vrijdag 23 maart 2018 verblijden ze ons land met een concert in de Lotto Arena.



De band zal niet enkel met oud materiaal rondtouren, want ze hebben een nieuw album 'We Got To Love' uitgebracht, met bijhorende single 'Nanana'. "Het is een lied vol energie en iedereen kan meezingen. Het toont aan dat we echt terug zijn", klinkt het bij de band. Liefde is bovendien de rode draad door het nieuwe album. "Als je liefde hebt, is al de rest onbelangrijk."



Tickets voor het concert in de Lotto Arena op 23 maart 2018 zijn te koop via Teleticketservice.