"Amai!" Wat zingt Frank Ocean nu écht in 'Slide' van Calvin Harris?

Frank Ocean. © afp.

De eerste keer dat we de 'amai' van dat cartooneske stemmetje hoorden, dachten we dat het ging om een grap van een Nederlandstalige dj. Na dertien weken in de Vlaamse charts, wéten we: die 'amai' hoort écht bij het nummer 'Slide' van Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos. Maar wat zijn dan eigenlijk de precieze woorden van Frank Ocean die we dagelijks op de radio horen?

Calvin Harris. © photo news.

De vervormde stem van Frank Ocean zingt natuurlijk niet 'amai' maar... 'I might'. De intro gaat als volgt:



I might

Empty my bank account

And buy that boy with a pipe

Buy that boy with a pipe

I might, I might

Empty my bank account

And buy that boy with a pipe

Buy that boy with a pipe

I might



In het Nederlans: "Ik zou mijn spaarrekening kunnen leeghalen en de 'Jongen met pijp' kopen. Dat zou ik kunnen doen."



De 'Jongen met pijp' is een olieverfschilderij van Pablo Picasso uit 1905. In 2004 werd het aan een anonieme koper geveild voor een duizelingwekkend bedrag van 104,2 miljoen dollar. Niet buiten het financiële bereik van Frank Ocean dus blijkbaar... Amai!