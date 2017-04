ID!OTS maakt 'smerige' cover van kinderliedje voor Record Store Day

© youtube.

Zaterdag vindt alweer de tiende editie van Record Store Day plaats, een initiatief om de onafhankelijke platenboer te steunen. Voor die gelegenheid worden er exclusieve vinylplaten gelanceerd. Ook de Vlaamse indieband ID!OTS doet mee, met onder meer een eigenzinnige versie van een kinderlied.

Voor Record Store Day brengt het Antwerpse platenlabel WasteMyRecords een exclusieve red vinyl 7 inch single uit met drie songs. Deze 'Stoidi Sessions' - waarbij 'stoidi' de naam van de band achterwaarts gespeld is - zijn enkel zaterdag op Record Store Day verkrijgbaar.



De opnames zijn "rauw, smerig, gevaarlijk en recht uit de goot", klinkt het. Een van de songs is 'On Top Of Spaghetti', een kinderlied uit de jaren 60 dat ook Snuffy ooit in Sesame Street zong. Daarop is de bijhorende clip (zie hieronder) gebaseerd. ID!OTS geven het liedje uiteraard een net iets andere muzikale invulling.