Eerste Vinyl Frontier Awards uitgereikt aan twaalf Belgische artiesten

19/04/17 - 02u00 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

In Antwerpen zijn gisterenavond de eerste Vinyl Frontier Awards uitgereikt, een initiatief van Red Bull Belgium naar aanleiding van de tiende editie van Record Store Day op 22 april. Een professionele jury bekroonde twaalf Belgische vinylplaten in vier categorieën: beste album, beste debuutplaat, beste heruitgave en mooiste platenhoes. Onder meer Het Zesde Metaal, Brutus, Evil Superstars en Oathbreaker sleepten een award in de wacht.

Voor Red Bull Belgium passen de Vinyl Frontier Awards in een rijtje initiatieven dat drie jaar geleden begon met het boek 'The Vinyl Frontier - part 1' over Belgische vinylverzamelaars, en met het online platform vinylfrontier.be over Belgische vinylreleases. Vorig jaar was er ook een expo rond vinyl in Oostende en werd een tweede boek uitgebracht met ditmaal de mooiste Belgische platenhoezen aller tijden.



Stijgende verkoop

"We organiseren deze awards zowel ter promotie van vinyl in het algemeen, als van ons platform Vinyl Frontier, waar we info verzamelen over alles wat op vinyl uitkomt van Belgische artiesten in alle genres", zegt David Dalemans van Vinyl Frontier. "Jaar na jaar lees je berichten over de dalende muziekverkoop, maar er is één segment waarin de verkoop blijft stijgen en dat is vinyl."



De allereerste laureaten van de Vinyl Frontier Awards werden gisterenavond in de bloemetjes gezet in De Studio in Antwerpen. Het gaat om Het Zesde Metaal, TaxiWars en Melanie De Biasio voor beste album, Warhaus, Paper Hats en Brutus voor beste debuut, Jean Hoyoux, Evil Superstars en Alain Pierre voor beste heruitgave en Oathbreaker, De Portables en Jan Swerts voor beste artwork.



Onder meer Het Zesde Metaal, Brutus en Mauro Pawlowski (Evil Superstars) kwamen hun award zelf in ontvangst nemen.