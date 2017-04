Boomse Metalband scoort internethit, maar het is niet met hun muziek

Door: redactie

19/04/17

video De Boomse metalband 'Set Things Right' heeft een ware internethit te pakken. Niet met een van hun songs, maar wel met een hilarisch filmpje van wanneer de band aan een 'wipe out' meedoet, een avonturenspel waarbij aan parcours met allerlei bewegende hindernissen moet worden afgelegd. Het filmpje is intussen al meer dan 400.000 keer bekeken. Hieronder kan u de beelden zelf bekijken.