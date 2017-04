Gitarist John Warren Geils Jr (71) gestorven

Door: redactie

12/04/17 - 06u56 Bron: Belga

John Warren Geils Jr, gitarist en oprichter van de J. Geils Band is op 71-jarige leeftijd gestorven, zo meldden Amerikaanse media gisteren. De band scoorde in de jaren 80 hits als 'Centerfold' en 'Freeze-frame'.

De politie vond Geils in zijn huis in Groton, op ongeveer 65 kilometer ten noordwesten van Boston. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Geils een natuurlijke dood is gestorven, meldde de krant Boston Globe.



De J. Geils Band werd opgericht in 1967 en bracht in 1970 een eerste album uit. In 1982 voerde de groep de hitlijsten aan met 'Centerfold', en later dat jaar prijkte hun nummer 'Freeze-fame' op nummer vier.



De groep splitte in 1985, maar speelde af en toe nog een show.