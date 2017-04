Samplede Rihanna Nederlandse smartlap 'Je loog tegen mij' ?

bewerkt door: mvdb

Wie naar Rihanna's nieuwste nummer 'Love on the brain' luistert, hoort overeenkomsten met de de Nederlandse smartlap 'Je loog tegen mij' (alsof ik een kind was) van de groep Drukwerk uit 1982. Zanger Harry Slinger verlangt geen geld, maar is vooral "apetrots".

"Mensen hebben mij er inmiddels op gewezen", stelde de 67-jarige zanger. "En ik hoor de overeenkomst wel. Maar ik denk niet dat er keiharde opzet in het spel is." De hit van Drukwerk is bij onze noorderburen nog steeds mateloos populair; de clip werd op YouTube ruim 4 miljoen keer bekeken. Ook op karaoke-avonden wordt het nummer vaak meegezongen. "Het kan natuurlijk heel goed zijn dat de componist van Love on the brain ons lied ooit heeft gehoord en dat dat is blijven hangen.



Je loog tegen mij werd geschreven door componist Kaspar Peterson. "Dus als we echt actie zouden willen ondernemen tegen Rihanna, zou hij dat moeten bepalen. Ik als zanger van het nummer ben er eigenlijk vooral trots op. Met een beetje geluk kan ik nu alsnog zeggen dat ik een keer een wereldhit heb gehad."



Drukwerk bestaat nog steeds, al is de samenstelling wel veranderd. Slinger is nog steeds de leadzanger van de band. "En het nummer wordt nog elke avond keihard meegebruld", lacht hij. "Het nummer heeft nog niets aan kracht ingeboet. Het blijft een ijzersterke tekst die nog steeds voor ieder mens herkenbaar is."



Een kenner van het werk van Rihanna is de Amsterdamse zanger overigens niet. "Het lijkt me een ontzettend leuke meid. En ze kent mijn werk in elk geval wel - dat is veel belangrijker, volgens mij."



'Je loog tegen mij' stond in 1982 acht weken genoteerd in de BRT 2 Top 30, waar het de achtste plaats haalde.