Manager van Alanis Morissette die 7 miljoen verduisterde heeft spijt

11/04/17 - 22u57 Bron: ANP/BuzzE

Hollywood business manager: I stole from Alanis Morissette and other clients and I'm sorry (guest column) https://t.co/pqhy91y8ig pic.twitter.com/J7SXBcMQI9 — Hollywood Reporter (@THR) April 11, 2017

OPen Brief De voormalig manager van zangeres Alanis Morissette heeft spijt van het verduisteren van miljoenen dollars van zijn cliënten. Dat schrijft Jonathan Schwartz vandaag in een open brief in The Hollywood Reporter.