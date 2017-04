In bad met Lissa Lewis, de belofte van Vlaamse popmuziek

Door: redactie

11/04/17 - 17u54 Bron: Eigen berichtgeving

© Kos.

Lissa Lewis, de Vlaamse belofte van de Nederlandstalige popmuziek, heeft een nieuwe single klaar. 'Volmaakt' is de titel van het nieuwe nummer, dat meteen ook de eerste single is van een gloednieuw album.



Er volgt ook nog een leuke videoclip, die krijgt u binnenkort exclusief via HLN.be. Maar in aanloop mochten we al even achter de schermen kijken tijdens de opnames. Voor we het goed en wel doorhadden, belandden we daar in bad.