Aftellen naar I Love The 90's met deze vinyl only-set van dj Ward

MVDB

7/04/17 - 16u00

© HITT / Kurt Vandeweerdt.

video Nog één nachtje slapen en dan is het zover. De tiende editie van I Love The 90's in de Hasseltse Ethias Arena. Nostalgische feestneuzen kunnen dan naar hartenlust dansen en meezingen met de optredens van onder andere Vengaboys, Ice MC, 2 Fabiola en de langverwachte reünie van Steps.

SETLIST

1. Robin S - Show me love

2. Andrea Mendez - Bring me love

3. Wamdue Project - King of my Castle

4. Karmah - Your Woman

5. Space2000 - Do U wanna Funk?

6. Phats&Small - Turn Around

7. The Bucketheads - The bomb

8. Disco Blu - Disco Blu

9. R.O.O.S. - Instant moments

10. Saxo - Les bruits de la Forêt

11. Space Frog - Follow me

12. Scoop - Drop it

13. Dj Fred & Anold T - Delirium

14. Dj Philip vs Dj Franco-Harmony

15. Dj Looney Tune - Jumpin' & Pumpin'

16. Zolex - Beautiful inside

17. Da Hool - Meet her at the Love Parade

18. Anglia - Out of Grace

19. Age of Love - Age of love

20. B.B.E. - Seven days & one week

21. Natural Born Deejays - Good day