Drake zegt optreden Amsterdam op laatste moment af

Door: Tom Tates

27/03/17 - 22u52 Bron: AD.nl

© ap.

De Canadese rapper Drake heeft zijn fans in de concerthal Ziggo Dome in Amsterdam vanavond bijna anderhalf uur laten wachten op de mededeling dat hij wegens ziekte niet zal optreden. De show zou rond 21 uur beginnen, maar de ster kwam niet opdagen. Het publiek werd ongeduldig met oorverdovende fluitconcerten tot gevolg.

Op sociale media werd al de hele avond gespeculeerd over het al dan niet komen van de rapper. Zo twitterde iemand dat de ster mogelijk zó veel softdrugs in Amsterdam had gebruikt dat hij achter de schermen aan het overgeven was.



Volgens de website 3voor12 kan Drake niet optreden als gevolg van een voedselvergiftiging. Hij was volgens de officiële mededeling wel in de Ziggo Dome, maar is nu naar een hotel gebracht om uit te zieken.



Uiteindelijk werd rond kwart over tien tot grote woede en teleurstelling van een volle concertzaal bekendgemaakt dat Drake definitief niet zal optreden. Het concert wordt verplaatst naar woensdag. De Ziggo Dome heeft een capaciteit van 17.000 plaatsen. Begin deze maand stond Drake nog in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen.