21-jarige dj/producer Robert Falcon is klaar om in de voetsporen van Vegas en Mike te treden

Door: redactie

28/03/17 - 05u00

Robert Falcon op het Sunburn Festival in India. © Robert Falcon.

video De kans dat u al gehoord heeft van Robert Falcon is klein, maar daar komt spoedig verandering in. Amper 21 is het Antwerpse dj-talent maar hij werd onlangs getekend door 's werelds grootste dancelabel Spinnin' Records. Zijn nummers worden gedraaid door grote namen als Afrojack, Tiësto, en Dimitri Vegas & Like Mike. "Ik voel de druk op mijn schouders. Nu moet het gaan gebeuren.", zegt Robert - echte naam Robbert Cools - zelf.

Robert Falcon. © Robert Falcon. Robert Falcon in zijn studio. © Robert Falcon. Het gaat hard voor de 21-jarige dj/producer Robert Falcon. We spreken hem wanneer hij net geland is uit Miami. Geen vakantie maar werken want Robert was op het Ultra Music Festival - waar ronkende namen als Netsky, Chase & Status, Major Lazer, Afrojack, en Axwell & Ingrosso op de affiche staan. "Ik heb zelf moeten spelen op Nikki Beach", zegt Robert, die tegen de jetlag vecht. "En voor de rest was het vooral netwerken. Letterlijk iedereen uit het wereldje is daar. Ideaal. Ik ben voorlopig nog redelijk vaak in België, al reis ik soms tot drie keer per maand naar een of ander buitenland - Ibiza, India, zelfs Oman."



Robert is al sinds zijn veertiende intensief met zijn dj-carrière bezig. Maar het afgelopen jaar raakte alles in een stroomversnelling. Ondertussen stond hij al op grote nationale festivals als Summerfestival en Sunset, maar speelde hij dus ook al op Eden in Ibiza, Sunburn in India en zelfs op een festival in Oman. Hij bracht het afgelopen jaar verschillende tracks uit, die stuk voor stuk tienduizenden views en streams haalden, en gretig werden opgenomen in de sets en radioprogramma's van de grootste deejays als Afrojack, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, en Hardwell.

Droom die uitkomt Dit ontging ook de grote dancelabels niet. Robert Falcon bracht reeds tracks uit op Armada Music, het label van Armin van Buuren, en tekende onlangs 2 contracten bij Spinnin' Records, het grootste dancelabel ter wereld. Zijn track 'I'll be waiting' is momenteel debest verkochte plaat van het label van Van Buuren. "Het is een droom die uitkomt.", aldus Robert. "Ik ben al lang bezig met muziek. Maar dat was lang zoals met voetballen. Je doet dat graag, dat is je passie maar je denkt nooit dat je daar ook echt van gaat kunnen leven. En nu komt dat alsmaar dichterbij. Mijn grootste droom is om ook een radio-hit te scoren want dat is je ticket naar het grote publiek. In de dance-wereld zelf loopt alles heel goed. Maar ik hoop nog verder te geraken. Zodat iedereen mijn naam op de duur kent."