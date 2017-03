Rock-'n-roll-legende Chuck Berry (90) overleden

LDL

18/03/17 - 23u15 Bron: ABC, Reuters

Chuck Berry in 2012 © ap.

De Amerikaanse rock-'n-roll-legende Chuck Berry is op negentigjarige leeftijd in St. Charles (Missouri) overleden. Dat werd door de lokale politie bevestigd. Na een noodoproep kwamen hulpverleners ter plaatse die Berry probeerden te reanimeren, maar helaas kon geen hulp meer baten. De peetvader van de rock 'n roll overleed omstreeks half twee lokale tijd in zijn eigen huis.

"Als je rock'n roll een andere naam zou moeten geven, dan zou je het 'Chuck Berry' kunnen noemen" John Lennon

Chuck Berry werd als Charles Edward Anderson Berry werd geboren in 1926 in St. Louis (Missouri). Berry wordt beschouwd als een grondlegger van de rock 'n roll en werd dan ook als één van de eerste artiesten opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.



Berry was een begenadigd gitarist, zanger en componist. Bekende hits zijn onder meer 'Johnny B. Goode', 'Maybellene', 'Rock and Roll Music', 'Roll Over Beethoven' en 'Sweet Little Sixteen'.



Hij scoorde veel hits, maar bereikte slechts met één song de nummer één in de Amerikaanse hitlijsten. Berry coverde My Ding-a-ling, origineel van Dave Bartholomew in 1972.