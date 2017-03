avh

Tijdens een feestelijke en muzikale avond in Kursaal in Oostende zijn Urbanus, Jan De Smet en Jean Blaute opgenomen in De Eregalerij van de Vlaamse Klassiekers. Met het initiatief bekronen Radio 2 en Sabam jaarlijks zowel tijdloze artiesten als nummers die veel betekenen voor de Belgische muziekwereld. Dit jaar kregen vier nummers een plaats in De Eregalerij: "Wat een leven" (Louis Neefs), "Beats of love" (Nacht und Nebel), "Early bird" (André Brasseur) en "Hé lekker beest" (Isabelle A).

In december vorig jaar maakte Radio 2 bekend dat Urbanus, Jan De Smet en Jean Blaute een plaats zouden krijgen in De Eregalerij van de Vlaamse Klassiekers, naast onder andere Bobbejaan Schoepen, Jo Leemans en Will Tura. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan Nicole & Hugo, Zjef Vanuytsel en Sylvain Vanholme.

Ook vier nummers in de Eregalerij 'Wat een leven' (Louis Neefs, 1965)

Traditioneel wordt pas de avond zelf bekendgemaakt welke nummers worden opgenomen in De Eregalerij. Dit jaar maakte Radio 2 met plezier een uitzondering op die regel, toen de nieuwe versie van de klassieker "Wat een leven" in februari werd voorgesteld. Sinds het nummer ooit gebruikt werd in een reportage van het televisieprogramma Echo, heeft het zijn plaats gekregen in het collectief geheugen. Bent Van Looy stak het nummer van Louis Neefs samen met de VRT Big Band in een nieuw jasje. Ze brachten hun eigen versie van dit tijdloze nummer vanavond live in het Kursaal.

'Beats of love' (Nacht und Nebel, 1984) In 1982 haalt Antler Records, een platenlabel voor alternatievere muziek van Maurice Engelen en Roland Beelen, de groep Nacht und Nebel binnen. DJ Gust De Coster, van begin af aan fan van "Beats of love", produceerde een nieuwe radioversie van het nummer. Voor Antler herwerkte de groep het bestaande nummer. De nieuwe mix ging meer dan 150.000 keer over de toonbank in België en Frankrijk. Pat Claesen, in een vorig leven nog promojongen bij Antler Records, is nog met Nacht und Nebel op stap geweest. Voor de gelegenheid bracht hij vanavond een 2 Fabiola-versie van de klassieker.

'Early bird' (André Brasseur, 1965) Het nummer is een van Brasseurs catchy instrumentals en werd gebruikt als generiek voor radio- en televisieprogramma's in binnen- en buitenland. De naam van het lied verwijst naar de eerste telecommunicatiesatelliet Intelsat I die in 1965 in een baan rond de aarde werd gestuurd, en in de volksmond de naam Early Bird kreeg. Zelfs volgens de laagste schattingen werd "Early bird" van Brasseur maar liefst zes miljoen keer verkocht. Daarmee is het een van de grootste Belgische hits aller tijden en wellicht ook het succesvolste Europese instrumentale nummer ooit.