Belgische muziekacts Coely en SX mogen de VS niet binnen

Door: redactie

15/03/17 - 18u22 Bron: Belga

Coely op de MIA Awards op 02.02.2017 © photo news.

Twee Belgische muziekgroepen, SX en Coely, zagen de toegang tot de Verenigde Staten door hun neus geboord omdat hun papieren niet in orde bleken te zijn. Dat meldt radiozender Studio Brussel op basis van berichten op de sociale media.

De Antwerpse Coely Mbueno heeft net haar eerste album 'Different Waters' uit en mocht dat morgen gaan presenteren op het Amerikaanse showcasefestival South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas. Op Facebook postte ze deze namiddag echter dat ze haar optreden daar moet annuleren omdat ze het land niet in mag. Ze laat weten dat ze in het bezit was van een geldig paspoort en al de andere benodigde papieren maar desondanks, en als enige van haar crew, het vliegtuig vanuit Kopenhagen naar de VS niet mocht opstappen.



Ook het West-Vlaamse SX moest normaal gezien aantreden op het internationale showcasefestival in het zuiden van de VS. Maar ook zij krijgen dus uiteindelijk geen toelating om het land binnen te komen. Hoewel de groep laat weten dat hun reistoestemming - ESTA - in orde was en maandag ook nog steeds in orde bleek te zijn, werd deze toelating vandaag ingetrokken en werden ze van de luchthaven terug naar huis gestuurd, delen ze op Facebook.



Morgen organiseert Pukkelpop in samenwerking met Disco Naïveté een showcase op het festival. Daar zou naast Coely ook The Sore Losers optreden.