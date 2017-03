Sister Sledge verliest één sister

Door: redactie

12/03/17 - 04u55 Bron: Reuters

© reuters.

Joni Sledge, die samen met haar zussen de groep Sister Sledge vormde en onder andere de hit 'We are family' maakte, overleed op zestigjarige leeftijd. Dat liet een woordvoerder van de groep zaterdag weten.

Sledge werd vrijdag bewusteloos aangetroffen in haar woning in Phoenix. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, zo luidt het in een verklaring van de woordvoerder.



Joni Sledge, die geboren werd in Philadelphia, vormde samen met haar zussen Debbie, Kim en Kathy in 1971 de band Sister Sledge. Naast de monsterhit 'We are family', was de groep ook bekend voor 'He's the Greatest Dancer', 'Lost in the Music' en een cover van de motownklassieker 'My guy'.



"Gisteren werd onze familie met verstomming geslagen," laat de familie Sledge weten in een verklaring. "We zijn bedroefd om jullie te informeren dat onze dierbare zus, moeder, tante en nicht Joni gisteren overleed."