Bedankt streaming: muziekverkoop in België stijgt met 7 procent

7/03/17 - 15u33 Bron: Belga

De muziekverkoop in België is het afgelopen jaar met 6,9 procent gestegen. Die groei heeft voornamelijk te maken met de groei in betaalde muziekstreaming, dat zijn marktaandeel ziet stijgen met 64 procent. De cd blijft wel de populairste muziekdrager in ons land.

In 2015 kon de Belgische muziekmarkt met een omzet van 110 miljoen euro voor het eerst in 15 jaar een groei optekenen, gevoed door de toegenomen populariteit van streamingdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music. Die trend zet zich voort in 2016, met een stijging naar 117,9 miljoen euro.



Het fysieke muzieksegment - cd, vinyl, dvd - blijft wel dalen, maar is nog steeds goed voor een marktaandeel van bijna 54 procent of 63,2 miljoen euro. Het marktaandeel van het online muzieksegment bedraagt ondertussen meer dan 46 procent, ten opzichte van 37 procent in 2015.



Vorig jaar werden in België bijna 3 miljard songs gestreamd. Betaalde streamingabonnementen zijn goed voor een omzetstijging van 24 miljoen euro in 2015 naar 39,46 miljoen euro in 2016 (of +64 procent). De omzet uit downloads blijf wel verder dalen, tot 13 procent.



"De piek van betalende muziekstreaming is zeker nog niet bereikt en vergeleken met andere landen zoals buurland Nederland of Zweden is er in België nog veel groeipotentieel", zegt Olivier Maeterlinck namens BEA Music.



4 miljard albums

Ondanks de dalende verkoop blijft de cd met een marktaandeel van meer dan 47 procent wel nog het belangrijkste muziekformaat in België. De Belgische consument kocht in 2016 bijna 4 miljoen muziekalbums in cd-formaat, in 2015 waren dat er nog 4,4 miljoen.



Naast de betalende streamingdiensten stijgt enkel de verkoop van vinyl, al voor een negende jaar op rij: het aantal verkochte albums in vinylformaat steeg met 35,9 procent naar bijna 270.000 exemplaren. Met een omzet van bijna 6 miljoen euro vertegenwoordigt de verkoop van vinyl in 2016 een marktaandeel van 5 procent.



K3 bovenaan

In Vlaanderen zijn de helft van de tien best verkochte albums van Belgische artiesten. Het gaat dan om fysieke dragers en downloads. Zoals eerder al bekendgemaakt was, eindigt K3 bovenaan met '10.000 luchtballonnen', gevolgd door Adele ('25'), David Bowie ('Blackstar'), Leonard Cohen ('You Want It Darker') en opnieuw K3 ('Ushuaia'). De andere Belgische artiesten in de top tien zijn Clouseau ('Clouseau Danst') op 6, Tourist LeMC ('En Route') op 7 en Bazart ('Echo') op 10.