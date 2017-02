David Bowie postuum geëerd op Brit Awards

Door: redactie

Ruim een jaar na zijn overlijden is David Bowie woensdagavond in de prijzen gevallen op de 37ste editie van de Brit Awards. Hij won zowel beste mannelijke soloartiest als beste album voor 'Blackstar', dat twee dagen voor zijn dood werd uitgebracht.

Na 1984 en 2014 is het derde keer dat David Bowie wordt verkozen tot beste Britse artiest. De award werd woensdag in onvangst genomen door de Amerikaanse acteur Michael C. Hall, de hoofdrolspeler in de musical Lazarus. Die werd door Bowie gecomponeerd en geregisseerd door de Belg Ivo van Hove. Het beeldje voor beste album werd opgehaald door Duncan Jones, de zoon van Bowie.



Andere Britse artiesten die Brit Award in ontvangst mochten nemen, waren Emeli Sandé (beste vrouwelijke soloartiest), The 1975 (beste groep), One Direction (beste muziekvideo voor "History"), Little Mix (beste single voor "Shout Out to My Ex") en Rag'n'Bone Man (doorbraak). Adele kaapte net als vorig jaar de "Global Succes Award" weg.



Ook internationale artiesten worden tijdens de Brit Awards gelauwerd. De beeldjes voor beste mannelijke en vrouwelijke artiest waren respectievelijk voor Drake en Beyoncé weggelegd. De rapformatie A Tribe Called Quest is de beste internationale groep.



Tijdens de prijsuitreiking werd ook een ode gebracht aan een reeks artiesten die het afgelopen jaar overleden, onder wie Prince, Leonard Cohen en George Michael.