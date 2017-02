Zanger Peter 'You're a Lady' Skellern overleden

Door: redactie

De Britse zanger en muzikant (pianist) Peter Skellern is op 69-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte, zo meldt Sky News onder aanhaling van Skellerns familie.

Skellern scoorde een enorme hit in 1972 met het zeemzoeterige 'You're a Lady'. Skellern bleef later singles maken, maar het succes van 'You're a Lady' wist hij nooit meer te evenaren.



Het dichtst bij een nummer dat in de herinnering is blijven hangen, kwam hij in 1978 met 'Love is the sweetest thing'. Sinds oktober 2016 zong de man, die in 2014 gediagnosticeerd werd met een hersentumor, als Anglicaans priester de lof van God.