Gene Thomas bespeelt de gevoelige snaar met nieuwe 'Ik kom terug bij jou'-videoclip

12/02/17 - 17u34 Bron: Eigen berichtgeving

Gene Thomas © rv.

video De Vlaamse zanger Gene Thomas (44) heeft zopas de videoclip afgewerkt voor zijn nieuwe single 'Ik kom terug bij jou'. Het liedje is deel van Gene's recentste album 'Warme wintersongs'.

Zoals we van Gene gewoon zijn, is 'Ik kom terug bij jou' opnieuw een liedje dat menig vrouwenhart moet doen smelten. "Net voor het begin van de lente dacht ik, we bespelen nog even de gevoelige snaar", verklaart de 44-jarige zanger.



Gene ontkent dat hij de inspiratie uit zijn eigen leven heeft gehaald: "Het geen autobiografisch nummer, maar het gevoel terug te keren naar je geliefde, wat er ook gebeurd is, is voor mij herkenbaar."



Regie

Opmerkelijk is dat Gene tijdens de clipopnames de regie opnieuw in eigen handen heeft genomen. Gene: "In mijn gedachte zag ik de clip, het verhaal dat omgekeerd verteld wordt. Het begin is het einde en als je kijkt, dan zie je alles in omgekeerde volgorde. Je komt er uiteindelijk wel achter wat er zich heeft afgespeeld."