Zó ben jij de ster van de dansvloer

Door: Renske Baars

10/02/17 - 12u32 Bron: AD.nl

video Word jij vanavond de ster van de dansvloer? Volg dan de tips van professor Nick Neave van de Northumbria University in Engeland die onderzoek deed naar de meest aantrekkelijke dansbewegingen van vrouwen. Succes gegarandeerd!

1) Beweeg je heupen. Hups, laat die heupen maar helemaal los gaan op de muziek. Dansen is een universele menselijke uiting en dit wordt vooral gezien op plekken waar mensen aantrekkelijk willen zijn voor de anderen, leert het onderzoek van Nick Neave. "Het zwiepen van de heupen wordt gezien als een zeer vrouwelijke beweging - het zou doen denken aan vruchtbaarheid en jeugd - en is daarom aantrekkelijk voor anderen om te aanschouwen."



2) De dijen bewegen onafhankelijk van elkaar. Oké, dit is wel dansen-voor-gevorderden. Maar het is mogelijk. Denk aan de Lambada uit 1989 bijvoorbeeld. Gooi af en toe een voetje in de lucht en schud een beetje met je billen. "Als je ledematen asymmetrisch kan bewegen, heb je goede motorische skills'', laat Neave weten. "Dat is in evolutionaire zin goed voor het nageslacht."



3) Zwaai ook met de armen, maar niet te veel. Neave legt uit dat - mits niet ongecontroleerd, want dan lijk je op een neuroot - als je je armen ook op het ritme laat meedeinen je laat zien dat je flair hebt. "Het is een teken van intelligentie en ook creativiteit. Heel aantrekkelijk."



4) Mannen zijn aantrekkelijker als ze hun bovenlichaam veel bewegen. Het team van professor Neave onderzocht eerder al wat mannen aantrekkelijk maakt en kwam toen tot de conclusie dat topdansers vaker swingen met hun torso. Denk aan Jennifer Grey en Patrick Swayze in Dirty Dancing.



5) Combineer nu alles! Het onderzoek werd gedaan op muziek met 125 beats per minuut. Denk aan 'Firework' van Katy Perry of 'Seven Nation Army' van The White Stripes. Zet de muziek aan, en combineer tip 1 tot en met 4. Dan moet het wel goed komen, vanavond op de dansvloer!