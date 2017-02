Beyoncé beschuldigd van plagiaat: nabestaanden rapper eisen 20 miljoen dollar

Door: redactie

Beyoncé zou plagiaat hebben gepleegd door teksten te stelen van een overleden rapper uit New Orleans. Die teksten zou ze zonder toestemming hebben verwerkt in haar hit 'Formation'.

TMZ meldt dat een rechtszaak is aangespannen door nabestaanden van Anthony Barré, beter bekend onder de artiestennaam Messy Mya. Ze beschuldigen Beyoncé ervan teksten te hebben gebruikt van zijn nummer 'A 27 Piece Huh?' uit 2010. Anthony, een YouTube-ster, werd doodgeschoten in 2010.



Beyoncé heeft miljoenen verdiend met de hit 'Formation' en zou geen toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van het werk van Anthony. De rechthebbenden hebben geprobeerd Beyoncé ter verantwoording te roepen over het misbruik, maar zij zou hen hebben afgepoeierd. De nabestaanden van Messy Mya eisen meer dan twintig miljoen dollar aan muziekrechten. Beyoncé heeft nog niet gereageerd.