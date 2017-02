"Het begon met een pen en een appel. En toen: wáánzin"

Eldrid Deleu

Met honderden miljoenen zijn ze, over de hele wereld. Sinds de ­Japanner Pikotaro zijn absurde liedje over een pen, een appel en een ananas op internet dropte, danst iedereen zijn dansje. Ook in ons land. "Dit is waanzin", klinkt het tussen twee selfies door op de ­Antwerpse Groenplaats. "Ik ben verbluft."

Zijn Engels reikt niet verder dan 'I've got a pen' en 'I've got an ­apple', maar dat volstond voor ­instant monstersucces. In augustus vorig jaar gooide de Japanse komiek, acteur en tv-presentator Daimaou Kosaka zijn song 'PPAP' op YouTube, maar toen Justin ­Bieber het met zijn fans deelde, ontplofte het helemaal. Honderden miljoenen views. De eerste 50 miljoen daarvan in amper twee dagen.



"Dat was behoorlijk absurd", klinkt het via een vrouwelijke tolk in het Antwerpse Hiltonhotel. "Ik vond het zelf een tof liedje maar had er daarvoor al vijf andere gepost, en die waren nooit tot buiten Japan geraakt. Toen ik deze song ­maakte, zat ik gewoon aan tafel en pikte een pen op. 'I've got a pen.' Toen keek ik rond. Ik kom uit een appelstreek in Japan. Logisch dus: 'I've got an apple.' Daarna kwam de muziek. Ik moet zeggen: mijn producer is een genie."