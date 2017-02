Van een verrassing gesproken: Oscar & The Wolf op Tomorrowland

Door: redactie

3/02/17 - 18u23 Bron: Facebook & De Morgen

Frontzanger Max Colombie. © Illias Teirlinck.

Tomorrowland heeft vandaag uitgepakt met een nieuwe resem artiesten en daar zit best een vreemde naam tussen: Oscar & The Wolf.

Wat doet een Vlaamse band op een dancefestival denkt u? Frontzanger Max Colombie staat dan wel bekend om zijn erg zwoele danspasjes, de muziek van Oscar & The Wolf is nu niet onmiddellijk het genre dat je tussen de pompende beats op de festivalsite in Boom mag verwachten.



"De programmatie gaat qua dance traditioneel heel breed, we zijn ervan overtuigd dat ook Oscar & The Wolf er in de armen zullen worden gesloten", laat het management van de band aan onze collega's van De Morgen weten.



En wie denkt dat hun muziek speciaal zal worden omgetoverd voor het festival, komt verkeerd uit. Colombie en de zijnen blijven hun eigen stijl trouw. "Ze zullen op Tomorrowland dezelfde live-set spelen als op pakweg Rock Werchter", klinkt het nog.



Morgen schuift trouwens de rest van de wereld aan voor kaartjes. De Belgische tickets zijn al lang de deur uit. Tomorrowland vindt dit jaar twee keer plaats: van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli.