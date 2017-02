Prinselijke felicitaties en zo maar even vijf MIA's voor Bozart, euhm Bazart

Door: redactie

Bazart is met vijf MIA's de grote winnaar geworden van de jubileumeditie van de Music Industry Awards (MIA's). De Nederlandstalige popgroep sleepte onder meer de felbegeerde MIA voor 'Hit van het jaar' in de wacht voor hun nummer 'Goud' en wonnen ook in de categorie 'Doorbraak', 'Groep', 'Nederlandstalig' en 'Pop'. Maar wat vooraf aangekondigd was als een wervelende liveshow en een extra feestelijke editie was in werkelijkheid een saai gebeuren, met als geestig hoogtepuntje een verspreking van prins Laurent.

© photo news. Nog voor de eigenlijke MIA's van start konden gaan, was al duidelijk dat revelatie Bazart niet al zijn nominaties zou verzilveren en met een record zou gaan lopen.



Tijdens de uitreiking van de sectorprijzen, voorafgaand aan de show, maakte de band kans op een beeldje voor 'Beste Live Act', maar die prijs werd hen door Goose afgesnoept.



Ook bij beste 'Beste Album' werd het 'net niet.' Die prijs ging naar Het zesde Metaal dat met Wannes Capelle ook de beste 'Auteur/Componist' is de rangen had. Een onderscheiding waarvoor hij zich diep vanbinnen een beetje schaamde. "Eigenlijk is het vreemd," klonk het. "We zijn al vier jaar genomineerd, maar wonnen nooit iets. Nu we eindelijk een plaat gemaakt hebben waar we samen hard aan gewerkt hebben, krijg ik deze prijs. Deze is dus helemaal voor de band."



Eveneens opmerkelijk. Drummer Lander Gyselinck van 'STUFF' werd door de sector verkozen tot 'Beste Muzikant'. De meest onbekende van het pak. Het moet allemaal een beetje alternatief blijven, natuurlijk.

Ik stel me kandidaat om volgend jaar de bindteksten te schrijven, beste #mias2016 Van 't jaar is het triestig. — Trix Slock (@Trixslock) Het startschot voor de liveshow werd gegeven door Eurovisiesongfestival-lieveling Laura Tesoro, zangeres/rapster Coely en de Ertebrekers.



Vijfvoudig MIA-winnaar Bart Peeters nam de presentatie voor zijn rekening. Hoewel Bart Peeters en zijn glimlach altijd heel veel kunnen bereiken, bleek de vriend van Sinterklaas toch niet in staat om de saaie bedoening die de liveshow was, recht te trekken. Verschillende Twitteraars merkten op dat de bindingsteksten bijvoorbeeld niet erg sprankelend en zelfs onsamenhangend waren.

Pop Tom Lenaerts en Bart De Pauw mochten de allereerste MIA uitreiken, de prijs voor beste Pop. Zij sleepten een nominatie in de wacht: Bazart, Hooverphonic, Milow en Stan Van Samang. De winnaar: Bazart. Het zou slechts de eerste in een lange reeks worden. De eerste Mia is uitgereikt. In de categorie POP: @bazart_band! (Zouden er nog volgen…?) #mias2016 pic.twitter.com/LRCoQqys5O — één (@een) 2 februari 2017

Dan bracht Tourist Lemc ft. Wally het nummer 'Horizon'. "Antwoorden heb ik niet, alleen mijn lied", zong 'den Tourist'. Een krachtige, serene performance.

Sector Lifetime Achievement Award Concert- en festivalpromotor Herman Schuermans kreeg daarop de allereerste 'Sector Lifetime Achievement Award'. De award huldigt een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector.

Album Stefaan Degand mocht dan weer de award voor het Album van het jaar 2016 uitreiken. Het ging tussen Bazart met Echo, de Ertebrekers met Otel, Het Zesde Metaal met Calais en Warhaus met We Fucked A Flame Into Being. Het Zesde Metaal ging uiteindelijk met de prijs aan de haal.

Vervolgens liet Netsky van zich horen. @mias_awards Wa ne keirel! @netskymusic (Inter)nationale trots! #mias2016 — Julie Rommelaere (@JulieRrrrr)

Best Alternative De Pocahontas van Eén, zo kondigde Bart Peeters haar aan. Danira Boukhriss mocht de award voor Best Alternative uitreiken. Danira zong zowaar 'Happy Birthday' ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de MIA's. Een gooi naar een eigen muzikale carrière? De winnaar van Best Alternative werd Black Box Revelation. De mannen haalden het van Goose, Soulwax en Warhause. Mor alleee @Kurt_Rogiers nu bloos ik keihard! ¿¿ #mias2016 https://t.co/iEQvIkZTlb — Danira Boukhriss (@DaniraBoukhriss) Best alternative: Black Box Revelation! #mias2016 pic.twitter.com/WzWDD6WI0N — één (@een) 2 februari 2017

Vlaams Populair Sven Nys mocht vervolgens Niels Destadsbader blij maken. Die ging met de award 'Vlaams Populair' lopen. Christoff, Dana Winner en Laura Lynn moesten in die categorie de duimen leggen voor de populaire Destadsbader, die overigens even zijn moeder bedankte voor het strijken van zijn hemd. Whoppa, nog een Mia. In de categorie Vlaams populair: Niels @Destadsbader! #mias2016 pic.twitter.com/fuqqpMOWnJ — één (@een) 2 februari 2017

"'t Es nog al nie naar de wuppe", verzekerde Het Zesde Metaal ons daarna, hoewel verschillende kijkers toen al aan het afhaken waren. #mias2016 het begint wa saai te worden, ik ga iets anders zien. Twitter houdt mij wel op de hoogte — LudoKrank (@Lenardvh)

Solo Man Imke Courtois reikte de award voor Solo Man uit. De genomineerden: Bent Van Looy, Lost Frequencies, Stan Van Samang, Tourist Lemc. De winnaar: Stan Van Samang. "Hallowkes", aldus Stan blij. "Nu ben ik wel heel dankbaar." De beste solo man van 2016: @StanVanSamang! #mias2016 pic.twitter.com/RUIx1DTanh — één (@een) 2 februari 2017

Doorbraak Plots stonden ook de Callboys op het podium, maar ondanks hun goede pogingen: "Dat is just nen dildo", zei 'Devon' over de MIA die het dwaze trio mocht uitreiken, konden ook zij niet voor een échte glimlach zorgen vanavond.



De genomineerden in de categorie Doorbraak: Bazart, Hydrogen Sea, Laura Tesoro en Warhaus. Bazart mocht ook met deze MIA naar huis. "2016 was een zot jaar", klonk het. "Ik hoop dat we het in 2017 kunnen verder doen en ik hoop op een tweede seizoen van de Callboys." Doorbraak van 2016 is voor, uiteraard, @bazart_band! #mias2016 pic.twitter.com/xVW9nBNpgJ — één (@een) 2 februari 2017

Solo Man Stan Van Samang mocht daarna direct tonen wat hij waard is.

Solo Vrouw Adriaan Van den Hoof kwam ook een MIA uitreiken, voor beste Solo Vrouw. Daar ging het tussen Coely, Emma Bale, Melanie De Biasio en Trixie Whitley. De winnares? Emma Bale, de jongste winnares ooit in de geschiedenis van de MIA's. Ze trippelde dan ook zenuwachtig van het podium na veelvuldige 'dikke merci's'. Beste solo vrouw 2016: @EmmaBaleMusic! #mias2016 pic.twitter.com/NZVCfFDobH — één (@een) 2 februari 2017

Groep De zusjes Olga en Ella Leyers hadden er zin in en mochten de MIA voor Beste Groep uitreiken. Daar ging de strijd tussen Bazart, Clouseau, GOOSE en Het Zesde Metaal. Het hoefde bijna niet te verbazen: Bazart mocht de derde MIA op de schouw gaan zetten. "De prijs voor mooiste presentatrice gaat naar Olga Leyers", grapte vriendje Simon Nuytten van Bazart. © photo news. @mias_awards Is daar gesjoemeld? Olga geeft haar lief een MIA. #mopje #mias2016 — Julie Rommelaere (@JulieRrrrr) 2 februari 2017 Weer prijs voor @bazart_band: beste groep! #mias2016 pic.twitter.com/q510QPkhMF — één (@een) 2 februari 2017

Emma Bale raakte op tijd klaar na haar prijs en zong 'Worth It'.

Dance Dan was het de beurt aan publiekslieveling en ex-K3'tje Karen Damen om een award weg te geven. Die mocht ze geven aan Lost Frequencies, die voor de tweede jaar op rij de Dance-award wint. Hij haalde het van Compact Disk Dummies, Dimitri Vegas & Like Mike en Netsky. Beste dance van 2016 kwam van @LFrequencies! #mias2016 pic.twitter.com/8kYvukpaX0 — één (@een) 2 februari 2017

Nederlandstalig En dan kwam Enfant Terrible prins Laurent het podium op. Dan ga je al eens wat rechter in je zetel zitten. De prins bleek blij om zoveel volk te zien en kwam de prijs voor beste Nederlandstalig uitreiken. De winnaar: Bazart. Of was het toch Bozart? Prins Laurent versprak zich even. De jongens van Bazart waren duidelijk trots dat ze de prins de hand mochten drukken nadat ze het haalden van Ertebrekers, Het Zesde Metaal en Tourist Lemc. "Vive le roi", klonk het concluderend. "Maar of Laurent nu net dat wilde horen?", vroegen Twitteraars zich af. Bozart, sorry Bazart, kreeg hun Mia uit de handen van prins Laurent. #mias2016 pic.twitter.com/glXX51nScE — één (@een) "Bozart" de nieuwe naam van bazart volgens prins laurent ¿¿ #mias2016 — Evelien ¿ (@EvelienMeersman) Beste act: Prins #Laurent #mias2016 — Wim Vervaet (@WimVervaet) 2 februari 2017 That akward moment wanneer ze ¿vive le roi' roepen naast Prins Laurent #burn #mias2016 — Alane_Marie (@alane_marie) Die 'Vive le roi' van Matthieu Terryn kwam wellicht iets minder goed aan bij Laurent dan het bedoeld was ¿¿ #mias2016 — Rutger Goeminne (@RutgerGM) Serieus "vive le roi" roepen als prins Laurent erbij staat. Echt waar slimme zet ze! @bazart_band pic.twitter.com/ZylCZjAiIR — Margot Van Orshaegen (@Margot_VO) Zo nederlandstalig als maar zijn kan: @bazart_band. #mias2016 pic.twitter.com/mc16xyCsdD — één (@een) 2 februari 2017

Achtereenvolgens zorgde Goose voor het muzikale intermezzo.

Lifetime Achievement Award Kippenvel... #mias2016 — Rena ¿ (@Hey_Rena96) En dan volgde een écht mooi moment, toen werd stilgestaan bij de geweldige klasse van jazzmuzikant Toots Thielemans. Hij kreeg postuum een Lifetime Achievement Award. Toots wordt gehuldigd voor zijn "onschatbare bijdrage aan de Vlaamse muziek". De beroemde muzikant overleed vorig jaar op 94-jarige leeftijd. Een terecht lang applaus en een staande ovatie volgde. Die staande ovatie voor Toots Thielemans door zowat de volledige Belgische muziekindustrie. Daar word ik week van. #mias2016 — Ulrike Vandamme (@Urlikeable)