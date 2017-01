Hoofdinspecteur van 'De Buurtpolitie' zingt voor goede doel

Peter De Smedt

19/01/17 - 19u14 Bron: eigen berichtgeving

video Nicoline Hummel kennen we als hoofdinspecteur Tineke Schillebeeckx in De Buurtpolitie op VTM. Wel, Nicoline verloot samen met Karree Konfituur een living concertje! Dat doen ze niet zomaar. Op die manier probeert Tineke mee geld in te zamelen voor de vzw Vesta.