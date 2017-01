G Goran stopt met muziek: dit waren zijn grappigste video's

Sam Vanacker; Arno Van Hauwermeiren

video Goran Staessen, die als G Goran met tal van hits en parodieën wereldberoemd werd in Vlaanderen, houdt het voor bekeken. De Geluwenaar laat op Facebook weten dat hij muziek vaarwel zegt om zich op andere dingen te focussen. Heel jammer, vinden wij, maar gelukkig kunnen we blijven genieten van zijn muzikale nalatenschap. Van 'Pret & Roapn' tot 'Jingle Bells' en een hilarische rider. Check et ut!

Het afscheid van G Goran komt niet als een verrassing, want in 2016 ging het al snel bergaf met de populariteit van de autistische jongeman. Het aantal affiches waar zijn naam nog op vermeld werd afgelopen zomer was nog slechts een fractie van het jaar voordien. Moeder Samia Lutin neemt de mededeling van haar zoon alvast met een korreltje zout. "Eigenlijk is hij al veel langer gestopt. De berichten die hij post op Facebook zijn afhankelijk van hoe hij zich voelt. Twee weken geleden vertelde hij me nog dat hij aan nieuw materiaal wou beginnen. Dat is Goran."



Goran is nog steeds op zoek naar werk. Volgens zijn moeder zou hij misschien binnenkort kunnen beginnen bij een beschutte werkplaats in de buurt.

G Goran covert Adele op onnavolgbare wijze

Daar is G Goran weer: dit keer met kerstparodie op 'Jingle Bells'

Zijn hits Pret & Roapn

G Goran bokste een hilarische parodie op 'Drank & Drugs' in elkaar, de hit van Ronnie Flex en Lil Kleine. "Osje e bitje wil chilln in minnen hof, komt gerust ollemoale mor ki of, want ik en pret en roapn, ik en pret en roapn". Voor wie er geen knijt van snapt: 'Pret en roapn' gaat over chillen in de tuin met prei en rapen.

Allo Ook 'Hello', de wereldhit van Adele, ontsnapte niet aan een cover van G Goran. Hij gaf wel een lichtjes andere draai aan het nummer. Check et ier ut!

Jingle Bells Met deze hilarische parodie op het kerstnummer 'Jingle Bells' gooide G Goran hoge ogen in de kerstperiode. "Jingle bells, jingle bells, zing ollemoale mee. K doe vandejoare gin kerstdiner, 't zin stuttn met préparé. Heey". Vrij vertaald: "Jingle bells, jingle bells, zing maar allemaal mee. Ik doe dit jaar geen kerstdiner, het zijn boterhammen met préparé".

Rider Lady Gaga wil altijd een mannequin met een roze haardos in haar kleedkamer, voor Jennifer Lopez moet alles wit zijn en Cher wil een aparte kamer voor al haar pruiken. De riders van artiesten kunnen soms bizar of ronduit belachelijk zijn. De rider van G Goran is niet buitensporig, maar wel grappig. Wie G Goran op zijn evenement wil, zal twee koele blikjes echte cola moeten voorzien. Voor de twee blikjes Red Bull is hij minder streng, want die mogen van de Aldi zijn. © Facebook.