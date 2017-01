Zangeres 'La Lambada' verkoold teruggevonden in auto

Door: redactie

De Braziliaanse Loalwa Braz (63), zangeres van de bekende hit 'La Lambada', is vandaag verkoold teruggevonden in Saquerema, in de regio Rio de Janeiro. Dat is in politiekringen vernomen. Volgens plaatselijke media werd het lichaam van de vrouw gevonden in een auto, vlak bij haar woning. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.



Braz maakte deel uit van de groep Kaoma die vooral in de jaren 80 populair werd met de zomerhit 'La Lambada'. Van dat nummer werden wereldwijd meer dan 5 miljoen platen verkocht.