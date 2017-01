Tieltse succesband PPP neemt afscheid met laatste clip

Door: redactie

19/01/17 - 06u50

U kent ze van de hits 'Don't Wreck This', 'Future = Our Home' en 'This Time', maar nu houdt Protection Patrol Pinkerton (PPP) er na twee albums mee op. Als afscheid voor de fans blikten ze nog één clip in: 'Backseat'.

PPP was de derde band die tekende bij het bescheiden maar ijzersterke label WasteMyRecords. In 2012 scoorden ze meteen een catchy feelgood hit met 'Future = Our Home'. Een jaar later hadden ze met 'This Time' opnieuw een oorwurm vast uit hun eerste album.



Hun tweede plaat Good Music Beautiful People was gelaagder. Daaruit werd vooral 'Don't Wreck This' gedraaid, dat ook twee verschillende clips meekreeg.



Maar nu is de succesvolle Tieltse indieband van zanger Jelle Denturck dus verleden tijd. Zelf zeggen ze het zo: "Na 6 geweldige jaren duiken we voor onbepaalde tijd onder. Niet omdat we geen liefde meer voelen voor deze band en voor elkaar, maar omdat we muzikaal toe zijn aan een nieuw hoofdstuk."