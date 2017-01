Glenn van Get Ready! over zijn coma: "Ik kon ineens geen Engels meer"

Door: redactie

Fans van de originele Get Ready! leven al een paar dagen in de zevende hemel, want Jimmy, Koen, Jean-Marie en Glenn vormen weer een kwartet. Al is niet alles zoals het vroeger was, want Glenn kroop vijf jaar geleden door het oog van de naald. "Ik heb nog steeds met heel wat dingen moeite", vertelt hij in Dag Allemaal.

Het had geen haar gescheeld, of Glenn Degendt (42) was er niet meer geweest. Vijf jaar geleden kreeg hij een hartstilstand. "Ik dank de hemel dat ik er nog ben. Ik was thuis toen ik die hartstilstand kreeg. Iemand uit de buurt heeft mij gered door me flink wat motten te geven op m'n borstkas. Twintig minuten werd ik beademd en kreeg ik hartmassage voor de ambulance en de MUG er waren. Daarna nog elektroshocks, en onderweg naar het ziekenhuis hebben ze twee keer moeten stoppen om mijn hart opnieuw op gang te trekken."



Daarna belandde hij in een coma, die enkel dagen duurde. Niemand wist hoe hij zou wakker worden. "De schade was minder groot dan gevreesd, maar ze is er wel. Mijn geheugen speelt me parten, en da's dikwijls frustrerend. En heel raar: ik kon geen Engels meer. Terwijl ik wíst dat ik dietaal kende, zat ik mezelf voor de tv af te vragen: 'Wat zeggen ze nu?'" De fans zullen het ook merken aan zijn spraak. Hij is aanzienlijk trager en bij momenten wat verward. "Ik heb veel dingen snel opnieuw geleerd, maar lang niet alles. Schrijven is nog altijd moeilijk voor mij. Ik heb soms den bibber en 'k heb last van evenwichtsstoornissen."



Diep, donker gat

Glenn kwam er weer bovenop, maar makkelijk was het niet. "Nu voel ik me goed, maar ik heb jarenlang geworsteld met een vertekend zelfbeeld. Ik dacht dat ik helemaal niks waard was, en niks meer kon. Ik herken mensen soms niet. Namen plakken op gezichten blijft een struikelblok. Ik heb het ook moeilijk om dingen te plannen. Me concentreren lukt maar heel beperkt. Ik raak snel de draad van een gesprek kwijt. En doordat ik vaak moet zoeken naar de juiste woorden, kom ik soms verward over. Daarom ben ik lang bang geweest om onder de mensen te komen."



Maar nu is hij helemaal terug met Get Ready! "De groep verzet mijn zinnen. We hebben een doel: er samen voor gaan. We willen van Get Ready! weer een succesverhaal maken. Af en toe voel ik me wel een beetje angstig, maar die gasten trekken me mee. Ik voel dat ze me steunen, dus is het voor mij in orde. Trouwens, de dokter die me nog steeds opvolgt, vindt Get Ready! een goede therapie voor mij."