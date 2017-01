Gitarist van Buddy Holly die op nippertje ontsnapte aan dodelijke vliegtuigcrash overleden

Door: redactie

13/01/17

De Amerikaanse gitarist Tommy Allsup is op 85-jarige leeftijd overleden. Allsup was een gevierd rockabily-muzikant, maar zal vooral de eeuwigheid ingaan als de man die door een verloren toss zijn zitje verloor op het vermaledijde vliegtuigje waarmee de sterren Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper in 1959 een dodelijke crash maakten.

Buddy Holly was slechts 22 toen hij in 1959 omkwam in een vliegtuigcrash waarbij ook Ritchie Valens en The Big Bopper het leven lieten. © Kos.

Allsup was bandlid bij Buddy Holly toen de rock'n roll-ster op tournee besloot een viermansvliegtuigje te charteren om zich een winterse busreis van Iowa naar Minnesota te besparen. Allsup zou mee aan boord gaan, maar Valens, eveneens mee op tour, bleef maar aandringen om zijn plaats in te pikken. De gitarist besloot het uit te vechten met een toss. Valens koos voor "kop" (heads) en won het vierde zitje in het toestel dat net na het opstijgen zou neerstorten.



De crash kreeg mythische allures en zou gebrandmerkt worden als 'the day the music died', naar een tekstflard uit de song "American Pie" van Don McLean. Allsup werd oorspronkelijk zelfs als één van de slachtoffers gemeld. Hij had zijn portefeuille en identiteitskaart immers meegegeven aan Buddy Holly, met het verzoek om wat post op te pikken van een postkantoor in Minnesota.



58 jaar later heeft ook Allsup zijn laatste adem uitgeblazen. Complicaties na een hernia-operatie kostten hem woensdag het leven, zo deelde zijn zoon Austin mee. Allsup kon wel nog een mooie carrière uitbouwen. Hij won een Grammy Award en werkte met sterren als Roy Orbinson en Willie Nelson. In 1979 opende hij in Dallas een club met de naam, jawel, Tommy's Heads Up Saloon.



Volgens Austin, zelf ook muzikant, beschouwde zijn vader het verlies van de toss als "een zegen" en vulde zijn rol in "zo'n monumentaal moment in de muziekgeschiedenis" hem met deemoed. Austin voegde toe dat de zus van Valens hem intussen gecontacteerd heeft om haar medeleven te betuigen. "Ik heb haar gezegd dat mijn vader en Ritchie nu eindelijk de tournee kunnen afmaken die ze 58 jaar geleden begonnen waren", zei hij aan ABC News.