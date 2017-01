Door: redactie

13/01/17 - 18u37

video "Ayo, wie doet er met me mee-o?" klinkt het in de nieuwe single 'Play-O' van K3. Hanne, Klaasje en Maartje laten zich van hun sportiefste kant zien: in het gezelschap van basketters, ropeskippers en trampolinespringers dansen de meisjes er als cheerleaders op los.