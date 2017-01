Album Ed Sheeran komt uit op 3 maart

Door: redactie

Het langverwachte nieuwe album van Ed Sheeran, ÷, komt uit op 3 maart. Dat heeft de Britse singer-songwriter vandaag bekendgemaakt.

Sheeran deelde woensdag al de playlist van zijn derde studioalbum op internet. Daaruit bleek dat de plaat twaalf nummers bevat, waaronder de vrijdag uitgebrachte Shape Of You en Castle On The Hill.



Naar verwachting komen beide singles komende week hoog binnen in hitlijsten over de hele wereld. De twee nummers zijn al de hele week de meest gestreamde platen op Spotify. ÷, uit te spreken als Divide, is de opvolger van + uit 2011 en x uit 2014.