Scorsese's Sinatra-bio: my way mag niet, dus is het de highway

8/01/17

Frank Sinatra (1915-1998). Foto uit 1974. © ap.

Martin Scorsese ziet zich verplicht, zijn geplande biografische prent over Frank Sinatra op te bergen. De erfgenamen van de zanger-acteur blijven immers (te) moeilijk doen.

Filmgrootheid Martin Scorsese. © ap.

Scorsese, niet alleen maar toch hoofdzakelijk bekend om films met behoorlijk wat gangstergeweld, wou in zijn biopic ook enkele minder fraaie kantjes tonen van de zanger van 'My Way' en 'New York, New York'. Tot die duistere kantjes behoren lidmaatschap van de maffia. De duistere kant van Sinatra was al ingecalculeerd in het door Phil Alden Robinson (regisseur van 'Field of Dreams') neergepende script.



In een interview met de krant Toronto Star verduidelijkte Scorsese dat het nooit zijn bedoeling is geweest een steriele biopic met enkel greatest hits-momenten in te blikken. Het holistisch portret dat hij van Ole Blue Eyes wou maken, kan naar zijn mening niet lukken als bij voorbaat al de donkere kanten van de "complexe persoonlijkheid" van de legendarische crooner weggesneden moeten worden.



Slecht nieuws voor Leonardo DiCaprio, die allicht de rol van Sinatra had gekregen. De nieuwe fetisjacteur van Scorsese heeft echter alweer de hoofdrol in de volgende film van de cineast van 'Taxi Driver' en 'Goodfellas': 'The Devil in the White City', naar een bestseller van Erik Larson.