Elvis' geboortedag herdacht in Turnhout

Door: redactie

8/01/17 - 17u07 Bron: ANP/BuzzE

Elvis Presley (8/1/1935 - 16/8/1977). © anp.

Overal ter wereld komen vandaag fans van Elvis Presley bij elkaar om samen de 82e geboortedag van hun idool te vieren. In Memphis, de woonplaats van The King, snijden fans een grote verjaardagstaart aan.

De Belgische fanclub ElvisMatters kwam samen met de Nederlandse afdeling bij elkaar in Turnhout. "Voor alle fans was er taart en we hebben op de klanken van zijn muziek geproost op het leven van Elvis", zegt Michel van Erp, voorzitter van ElvisMatters.



Het is dit jaar precies veertig jaar geleden dat Elvis op 16 augustus op zijn landgoed Graceland in Memphis overleed. "Maar nog steeds is Elvis onverminderd populair', zegt Michel. Afgelopen jaar nog kwam er een nieuwe cd uit van Elvis waarop hij samen met het Royal Philharmonic Orchestra te horen is. Dit orkest strijkt op 19 mei neer in Paleis 12 in Brussel met de liveshow Elvis Presley - The Wonder of You.



In augustus trekt een grote groep Belgische en Nederlandse fans, samen met ElvisMatters naar Memphis om daar de veertigste sterfdag van Elvis te herdenken.



Onze in maart 2015 overleden collega Peter Verbruggen was de grondlegger en jarenlange voorzitter van ElvisMatters. In 1999 schreef hij het boek 'Elvis: King of Belgium' over zijn muzikale held.