Steve Tielens voert 'ons Monique' op in nieuwe videoclip

Door: redactie

5/01/17 - 07u30

video

"Moniqueske hier, Moniqueske daar, Moniqueske overal": charmezanger Steve Tielens kreeg na zijn doortocht in 'The show must go on' bakken kritiek over zich heen voor de manier waarop hij zijn manusje-van-alles Monique behandelde. Maar met zijn nieuwe single lijkt hij die brokken weer te lijmen. In het toepasselijke 'Ik en Monique' brengt de 'keizer van de polonaise' een lofzang over 'ons Monique' en voert hij ze ook nog eens op in de videoclip: "Daar waar ons Monique is, is het bal." Waarvan akte.