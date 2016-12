'Universal Nation' van Push nieuwe nummer één in Retro Arena Top 500

Door: Matthias Van den Bossche

Universal Nation van Push prijkt dit jaar bovenaan de Retro Arena TOP 500 van TOPradio, de lijst met de vijfhonderd beste clubklassiekers uit de jaren negentig en de eerste jaren van het nieuwe millennium. De lijst met retro housenummers wordt elk jaar samengesteld door de luisteraars en muziekredactie van de partyzender.

De tranceklassieker uit 1998 van de naar New York uitgeweken Antwerpenaar Mike 'Push' Dierickx speelt haasje-over met de Jam & Spoon-remix van 'The Age of Love' (1992), de vorige nummer één.



'Universal Nation' dat uitkwam op het legendarische Bonzai-label, klom eerder dit jaar ook al naar de bovenste stek in The Greatest Switch, de tijdloze lijst danceplaten van Studio Brussel.



De derde plek blijft dezelfde met 'RMB - Love Is An Ocean' (Stephenson Remix) uit 1995. Het Nederlandse Three Drives On A Vinyl klimt naar vier met 'Greece 2000' uit 1997. De Duitser Kai Tracid vervolledigt de top vijf met 'Liquid Skies' (1998).



Net als de voorgaande jaren zijn alle andere platen in de top tien tranceproducties. Vijf van hen kleuren Belgisch.