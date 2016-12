Door: redactie

In muzikaal Vlaanderen was er dit jaar één fenomeen waar je niet omheen kon: Bazart. Vijf jonge twintigers lieten concertzalen en festivalweiden vol lopen nog voor hun eerste plaat uit was. Als het aan zanger Mathieu Terryn ligt, wordt 2017 nog heftiger.