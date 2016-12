Drummer Weather Report Alphonse Mouzon overleden

Door: redactie

De Amerikaanse jazzrockdrummer Alphonse Mouzon is maandag op 68-jarige leeftijd overleden, zo heeft Soultracks.com gemeld.

Mouzon raakte vooral bekend als drummer van de legendarische jazzrockgroep Weather Report. Maar hij speelde ook met mensen als McCoy Tyner, Larry Coryell, Miles Davis, Stevie Wonder, Eric Clapton, Jeff Beck, Carlos Santana, Patrick Moraz, Tommy Bolin, Robert Plant en zelfs Chubby Checker.



In 1992 richtte Mouzon zijn eigen platenlabel Tenacious Records op.



Twee maand geleden kreeg de gerenommeerde muzikant te horen dat hij leed aan een zeldzame vorm van kanker. Hij belandde in het ziekenhuis maar verloor het gevecht met de ziekte.