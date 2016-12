'Ziet em duun': echte Van Echelpoel overweegt klacht tegen rappers

Jolien Boeckx

28/12/16 - 07u24

Ronald Van Echelpoel. © Benoit De Freine.

Niet iedereen kan lachen met de Kempische alter ego's Jef en Yves Van Echelpoel en hun hit 'Ziet em duun'. "Ze besmeuren onze naam", zegt Ronald (64) uit Borsbeek, een échte Van Echelpoel. Hij overweegt zelfs een klacht in te dienen tegen de band.

"Van Echelpoel staat al generaties lang voor een familie van hardwerkende en fatsoenlijke mensen. Nu wordt een Van Echelpoel plots door twee Kempische boeren afgeschilderd als 'een grave gast en tegelijk ook een beetje idioot'. Een schande is het", reageert Ronald Van Echelpoel. "Ik vind het heel laag-bij-de-gronds om zomaar een naam te gebruiken in zo'n context. Mijn 89-jarige vader is er zelfs het hart van in." De man las gisteren in onze krant het interview met Jef Van Echelpoel, het alter ego van tatoeëerder Tijs Vanneste uit Mol. Hij verklaarde het succes van hun monsterhit 'Ziet em duun' en gebruikte daarbij de woorden als 'grave gast' en 'beetje idioot' om een Van Echelpoel te beschrijven. De man wil dat de band zich excuseert, hun muziekvideo van YouTube haalt én een andere naam zoekt, anders dient hij een klacht in.



Jef Van Echelpoels boodschap voor hem: "Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Jef is toch een toffe kerel?! Hij zíet er misschien een beetje scheef uit, maar eigenlijk is het een heel fatsoenlijke mens." "Als dat zijn reactie is, zal ik de gepaste stappen met mijn advocaat bespreken", aldus Ronald.