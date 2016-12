George Michael overleden: zanger vierde zijn echte 'Last Christmas'

Door: redactie

Zanger George Michael is vandaag overleden. Dat meldt BBC News. "De zanger is vredig overleden in zijn woning," liet zijn woordvoerder weten. Michael werd 53. Hij stierf op kerstdag. Het was zijn echte 'Last Christmas', een van zijn allerbekendste songs.

Volgens de politie zou zondag rond 13.42 uur (14.42 uur Belgische tijd) een ziekenwagen zijn aangekomen bij George Michaels eigendom in Oxfordshire. Michael overleed niet in verdachte omstandigheden.



Wham!

Georgios Kyriacos Panayiotou (25 juni 1963, met een Grieks-Cypriotische vader) begon zijn grote succes met het duo Wham! dat hij in 1981 oprichtte met zijn beste vriend Andrew Ridgeley. Binnen een jaar scoorde het tweetal verschillende top tien-hits, waaronder 'Young Guns' en 'Wake me up before you go go', en het overmijdelijke 'Last Christmas', met bijbehorende knusse sneeuwvideoclip.



Solocarrière

Michael bleek meer te kunnen - en te willen - en hij ging steeds meer de solotoer op, met instant successen als 'Careless Whisper' en 'A Different Corner'.



Hij zocht de controverse met nummers als 'I Want Your Sex' (monogamie), 'Monkey' (drugs), 'Look At Your Hands' (huiselijk geweld). De hits - en zijn eerste soloalbum Faith - vlogen de toonbank over, en de onderscheidingen begonnen binnen te stromen.



De Britse zanger verkocht in dertig jaar meer dan 100 miljoen albums, scoorde ruim twintig nummer 1-hits, werd alom geroemd om zijn enorme muzikale talent en de grootste artiesten stonden in de rij om met hem te werken.



Homoseksualiteit

George Michael hoorde tot de rijkste Britse musici, met een vermogen van tussen de 65 en 100 miljoen pond. Maar ook waren er drugs, arrestaties, rechtszaken en het overlijden van zijn liefdespartner. Pas laat kwam hij 'uit de kast', nadat hij zich jarenlang het imago van een heteromacho had aangemeten. Dat alles leidde tot veel depressies.



Na jaren van roddels en geruchten over zijn seksuele geaardheid (en een zorgvuldig aangemeten macho-imago) werd George Michael in april 1998 betrapt op onzedelijk gedrag in een openbaar toilet. Hij was 'uit de kast', eindelijk, en schreef er het provocerende 'Outside over, met een videoclip waarin politiemannen kussen. Pas toen werd bekend dat zijn - vrijwel geheime - liefde Anselmo Feleppa enkele jaren eerder was overleden aan aids.



Arrestaties

In later jaren werd hij nog enkele malen gearresteerd, wegens drugsbezit en dronken rijden. Een krant publiceerde foto's van de zanger, terwijl die kennelijk juist seks had gehad met een man in de bosjes. Muzikaal was het in die tijd stil rond Michael, en zo waren er meer van die periodes. Hij deed veel voor goede doelen, zoals Band Aid en Live8, en sprak zich ook politiek uit.



Experimenteren

George Michael was bovendien nooit bang om nieuwe muzikale paden in te slaan en te experimenteren. Na Wham! had hij het wel gehad met gillende tienermeisjes en zo duurde 'Jesus To a Child' (1994) zeven minuten, niet handig voor de radio. Evengoed werd dat nummer opnieuw een grote hit, en niet alleen in Groot-Brittannië.



Najaar 2011 startte George Michael de Symphonica Tour die hem naar vijftien landen moest brengen. In oktober stond hij in Ahoy in Rotterdam.



Half november kwam de aankondiging dat de toer moest worden afgebroken, omdat de ster een zware longontsteking had opgelopen.