Rick Parfitt (68), gitarist van Status Quo, gestorven aan gevolgen van infectie

Door: redactie

24/12/16 - 17u33 Bron: DPA, AFP

Rick Parfitt. © epa.

Rick Parfitt, gitarist van de Britse rockgroep Status Quo, is vandaag in Marbella op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een infectie. "Met verslagenheid moeten we melden dat (...) Rick Parfitt vanmiddag overleden is", lieten zijn familie en manager in een gezamenlijke mededeling weten.

De muzikant werd donderdag in een ziekenhuis in Marbella, in het zuiden van Spanje, opgenomen wegens complicaties na een operatie aan de schouder, zo staat in de mededeling.



Rick Parfitt, die in het verleden veel gezondheidsproblemen had, was volgens zijn familie en manager van plan een solocarrière te beginnen en een album uit te brengen in 2017. In oktober 2016 maakte hij bekend dat hij niet meer met Status Quo zou optreden.



De groep had talrijke hits zoals 'Rockin' All Over the World', 'In the Army Now', 'Down Down' en 'Whatever You Want', en verkocht meer dan 100 miljoen platen.



Parfitt, die op 12 oktober 1948 geboren werd, groeide op in een stadje ten zuiden van Londen en leerde op 11-jarige leeftijd gitaar spelen. In 1967 werd hij lid van Status Quo. De groep brak in het begin van de jaren 70 door met rockhits als 'Paper Plane' en 'Caroline'.



De gitarist laat zijn echtgenote Lyndsay Whitburn en vier kinderen achter. Hij leefde met zijn derde vrouw en hun tweeling in Malaga.