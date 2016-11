The xx verkoopt Vorst al na enkele minuten uit, tweede concert op 2 maart

Door: redactie

25/11/16 - 13u01 Bron: Belga

© getty.

De tickets voor het optreden dat de Britse indieband The xx op woensdag 1 maart 2017 in Vorst Nationaal geeft, zijn in nauwelijks enkele minuten de deur uitgegaan. Er komt een tweede optreden op donderdag 2 maart, zo deelt concertorganisator LiveNation mee.