"Beyoncé wil dat Jay Z met Kanye belt"

Beyoncé heeft er bij haar echtgenoot op aangedrongen dat hij het verleden laat rusten en contact gaat opnemen met Kanye West. Dat melden bronnen van The Sun. Het paar zegt de rapper te willen steunen na zijn ziekenhuisopname vanwege psychische problemen.

Ooit waren de drie goede vrienden en werkten Jay Z en Kanye regelmatig samen. Maar de afgelopen tijd sprak Kanye zich in zeer negatieve bewoordingen uit over het paar. Zo zouden ze niet voor zijn vrouw Kim Kardashian hebben klaargestaan na de overval in Parijs, waarbij de realityster werd vastgebonden en opgesloten.



In één van zijn laatste optredens voor zijn ziekenhuisopname, riep Kanye over Jay Z: "Ik weet dat je moordenaars hebt, stuur ze alsjeblieft niet op me af."



"Wat er ook tussen hen is gebeurd, Kanye is altijd als een broertje geweest voor Jay Z", aldus de insider tegenover de Britse krant. Beyoncé en Jay Z zouden van plan zijn Kanye buiten het oog van de media op te zoeken om de rapper te laten weten dat ze er voor hem zijn.