Eerste single nieuwe Spice Girls gelekt

23/11/16 - 16u04 Bron: ANP

Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie Brown. © photo news.

Het lijkt erop dat de comebacksingle van drie ex-Spice Girls, die samen de meidengroep GEM hebben opgericht, gelekt is. Het liedje, getiteld Song For Her, staat op Youtube.

Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie Brown maakten afgelopen zomer bekend dat ze weer gaan optreden met elkaar onder de naam GEM. Mel C en Victoria Beckham hadden al laten weten geen trek te hebben in een reünie. Ex-Posh Spice wil zich toespitsen op haar modellencarrière, Mel C liet vestaan dat ze gedurende haar tijd bij de Spice Girls gepest werd.



Geri, Emma en Mel B hebben nog niet gereageerd op het vermeende lek. Het is nog onduidelijk of GEM een eenmalig project is of dat het trio in de toekomst meer muziek zal opnemen. Hun nieuwe liedje, Single For Her doet trouwens erg Eurovisiesong-achtig aan.